فاسكيز آخر الضحايا.. 36 إصابة تضرب ريال مدريد هذا الموسم

ضرب فيروس الإصابات فريق ريال مدريد الإسباني بقوة هذا الموسم، إذ تلقى الملكي ضربة جديدة بغياب لاعبه لوكاس فاسكيز أمام مانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب بيان ريال مدريد الصادر أمس الأحد، فإن لوكاس فاسكيز يعاني من إصابةفي عضلات أوتار الركبة اليسرى، ولن يشارك أمام السيتي.

ووفقًا للصحفي بشبكة سكاي سبورتس فابريزو رومانو، فإن عدد إصابات ريال مدريد هذا الموسم بلغ 36 إصابة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة الستيي

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: فاييخو، فران جارسيا، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس، تشيما.

الهجوم: فيني جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو.