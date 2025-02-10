"رغم صدمة الوداع".. سلوت: شيء وحيد أسعدني في هزيمة ليفربول أمام بليموث

أعرب الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، عن خيبة آمله بعد وداع فريقه بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد بليموث أرجايل.

وخسر ليفربول أمام بليموث أرجايل بهدف دون رد، أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع.

وقال سلوت، في تصريحات أبرزها موقع “ناديه”: “النتيجة واضحة، إنها خيبة أمل كبيرة، والطريقة التي لعبنا به لم تكن الأفضل”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي أسعدني هو أن اللاعبين واصلوا القتال لمدة 100 دقيقة وربما كان أفضل أداء لنا آخر 10 دقائق، لذا، فهذا يعني أنهم واصلوا القتال”.

وحول إراحة عدد من نجوم الفريق الأساسيين أمام بليموث، أجاب: “لست نادمًا على هذا الأمر، لأنك لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث إذا شاركوا، الأمر يتعلق بخطة وأسلوب اللعب”.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول أمام بليموث أرجايل، للراحة.