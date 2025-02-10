قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي: سنرد على إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
"رغم صدمة الوداع".. سلوت: شيء وحيد أسعدني في هزيمة ليفربول أمام بليموث
الجيش الأوكراني: أسقطنا 61 مسيرة من 83 أطلقتها روسيا الليلة الماضية
حماس ترد على ترامب: غزة لأهلها ولن يغادروها إلا إلى مدنهم المحتلة عام 1948
مخالفات يترتب عليها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي
روح - عزيمة - كفاءة - إرادة .. رسالة وحوش الداخلية (أمنك رسالتنا)
الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء إلى نظيره الناميبي في وفاة سام نجوما
الميكروباص بقى خردة.. مصرع شخصين وإصابة ٨ في حادث مروع بالصف.. صور
النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة.. أهميتها وشروط نجاحها
وزير الري: نعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة المياه وتوزيعها
دعاء يوم 11 شعبان للصائمين.. 17 كلمة تفتح لك الأبواب المغلقة
وزير الخارجية: توافق عربي على رفض تهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"رغم صدمة الوداع".. سلوت: شيء وحيد أسعدني في هزيمة ليفربول أمام بليموث

آرني سلوت مدرب ليفربول
آرني سلوت مدرب ليفربول
محمد السعيد

أعرب الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، عن خيبة آمله بعد وداع فريقه بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد بليموث أرجايل.

وخسر ليفربول أمام بليموث أرجايل بهدف دون رد، أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع.

وقال سلوت، في تصريحات أبرزها موقع “ناديه”: “النتيجة واضحة، إنها خيبة أمل كبيرة، والطريقة التي لعبنا به لم تكن الأفضل”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي أسعدني هو أن اللاعبين واصلوا القتال لمدة 100 دقيقة وربما كان أفضل أداء لنا آخر 10 دقائق، لذا، فهذا يعني أنهم واصلوا القتال”. 

وحول إراحة عدد من نجوم الفريق الأساسيين أمام بليموث، أجاب: “لست نادمًا على هذا الأمر، لأنك لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث إذا شاركوا، الأمر يتعلق بخطة وأسلوب اللعب”.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول أمام بليموث أرجايل، للراحة.

محمد صلاح ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي سلوت بليموث أرجايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

مشغولات ذهبية

استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دولار امريكي

أخر تحديث .. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

اعرف وصل كام.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

انجي مراد

وفاة ممثلة شهيرة أثناء حملها .. أسباب واعراض مخيفة عن مرضها

إنجى مراد

بعد وفاة ممثلة أثناء الولادة| إحذر.. فيروسات خطيرة تصيب الحامل وتهدد حياتها

الضغط المرتفع

لاصحاب الضغط المرتفع.. 6 تغييرات بسيطة تحمي قبلك

بالصور

هشة وطرية.. طريقة عمل عجينة قطايف رمضان

عجينة القطايف
عجينة القطايف
عجينة القطايف

كيف تحمي نفسك من خطر الموت أثناء الاستحمام في الشتاء

الاستحمام
الاستحمام
الاستحمام

فيديو

أحمد حلمي - تامر أمين

تامر أمين يوجه رسالة لـ أحمد حلمي بعد الفيديو المثير للجدل.. ماذا قال؟

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد