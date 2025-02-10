لوكيشن تصوير في مطار القاهرة لمسلسلات رمضان 2025 | تفاصيل

يشهد مطار القاهرة الدولي قبل استقبال شهر رمضان الكريم توافد شركات الإنتاج لتصوير بعض المشاهد الخاصة بأعمالهم الفنية والتي سيتم عرضها ضمن مسلسلات رمضان علي شاشات التليفزيون .

من الأعمال الفنية التي تم الإنتهاء من تصوير بعض المشاهد الخاصة بها في مطار القاهرة وسيتم عرضها في الشهر الكريم مسلسل ( إخواتي ) تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر وبطولة نيلي كريم وكنده علوش وأيضا مسلسل ( نص الشعب اسمه محمد ) تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار وبطولة رانيا يوسف وعصام عمر ٠

يذكر أن اختيار مطار القاهرة من قبل شركات الإنتاج ليصبح لوكيشن بعض المشاهد سواء كانت سينمائية أو تلفزيونية داخل أو خارج الدائرة الجمركية يسبقه الحصول علي موافقات لبدء تصوير المشاهد الخاصة بالعمل الفني وتتولي إدارة الإعلام والنشر بشركة ميناء القاهرة الجوي مرافقة فريق العمل لحين الإنتهاء من التصوير وتوفير كافة الخدمات وتلافي الأزمات وظهور مطار القاهرة بوابة مصر الأولي بالشكل اللآئق الذي يستحقه .