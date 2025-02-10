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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل موقعة السيتي.. أنشيلوتي يلجأ إلى "الجوكر" لحل أزمة ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
محمد السعيد

كشف تقرير إسباني، عن خطة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، لحل أزمة مركز الظهير الأيمن أمام مانشستر سيتي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب المحلق المؤهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ريال مدريد ورطة بإصابة لوكاس فاسكيز الذي يٌعوض داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب إذاعة “كوبي” الإسباني، فإن أنشيلوتي يخطط للدفاع بلاعب خط الوسط فالفيردي في مركز الظهير الأيمن أمام مانشستر سيتي.

ويُلقب فالفيردي بـ “الجوكر” لإجادة اللعب في أكثر من مركز على أرضية الملعب.

قائمة ريال مدريد لمواجهة الستيي


حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري.
خط الدفاع: فاييخو، فران جارسيا، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزو.
خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس، تشيما.
الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو.

ريال مدريد مانشستر سيتي فالفيردي أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا

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