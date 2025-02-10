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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل محاكمة ديلر الجيزة والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

تفاصيل محاكمة ديلر الجيزة والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف
تفاصيل محاكمة ديلر الجيزة والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، بتهمة حيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تفاصيل القضية..

وجاء خلال التحقيقات في القضية، أن المتهم "محمد. ح"، 24 عاما، خفير، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش القنب، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واعترف المتهم بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط بحيازته جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

تقرير المعمل الكيماوي..


ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المضبوطه، 4 قطع من مادة سمراء اللون وزنت القطع 40.81 جرام، وأن المادة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

حشيش عامل محكمة جنايات جنوب الجيزة

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