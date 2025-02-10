بسبب محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يحذر ليفربول من "كارثة"

حذر تقرير صحفي، إدارة نادي ليفربول من رحيل نجمي الفريق محمد صلاح وألكسندر أرنولد، الصيف المقبل.

وينتهي عقدا صلاح وأرنولد بنهاية الموسم الجاري، ويحق للثنائي التوقيع لأي نادٍ للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل “مجانًا”.

وذكر موقع “anfieldindex”، أن هناك أنباء حول انتقال ترينت إلى مدريد، الصيف المقبل، بجانب وجود رغبة سعودية في التعاقد مع محمد صلاح.

وأضاف أن ليفربول لا يستطيع أن يتحمل خسارة أي من اللاعبين، ولكن احتمال خسارة كليهما سيكون بمثابة كارثة بالنسبة لمدرب الفريق آرني سلوت.

وتابع أنه عندما يتعلق الأمر بصناعة الفرص المؤثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فإن صلاح وألكسندر أرنولد في المراكز الخمسة الأولى.

ويتصدر صلاح قائمة لاعبي ليفربول، حيث صنع 17 فرصة خطيرة، في حين صنع ألكسندر أرنولد 14 فرصة، بحسب الموقع الإنجليزي؟