ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جبل لبنان، إنّ هناك اجتماع منعقد في معراب بمحافظة جبل لبنان، حيث يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 4 وزراء من الحكومة اللبنانية الجديدة، موضحا أنه من المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة أولى اجتماعاتها غدا في القصر الجمهوري بعبدا، ويترأس الاجتماع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

أضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ اجتماع الحكومة اللبنانية الجديدة يتضمن تشكيل لجنة وزارية من أجل إعداد البيان الوزاري الذي سيلقى في مجلس النواب، وبناءً على البيان ستحصل الحكومة على الثقة، مشيرا إلى الاجتماع الذي يجري الآن في معراب يتناول وضع خطوط عريضة من أجل صياغة السياسة الخارجية للدولة اللبنانية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «لبنان يعاني من أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر، بالتالي هذا الاجتماع يتناول حديث عن ملامح الخطة الحكومية وخطة وزارة الطاقة تحديدا لسد العجز في توليد الطاقة الكهرباء لأطول فترة ممكنة بلبنان، وذلك بعد معاناة على مدار السنوات الماضية»، لافتًا، إلى أنّ الاجتماع يناقش أيضا العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.