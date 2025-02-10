قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بـ اقتصادية قناة السويس
إشادة من البنك الدولي بأنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
استمرار غياب وسام أبو علي .. جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام غزل المحلة
وزير الأوقاف يستقبل حاكم بينانج لتعزيز التعاون الديني بين مصر وماليزيا
نتنياهو يهدد الهدنة .. وترامب يشعل الجدل | غزة بين مخاوف الانهيار ومخططات التهجير
موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري
عيار 21 يفوق التوقعات.. تحرك كبير في سعر الذهب اليوم الاثنين بمنتصف التعاملات
انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور
فرار واسع من قرية سودانية بعد هجوم للدعم السريع
الزمالك: رفضنا تكرار سيناريو ميسي مع برشلونة في الصفقات الجديدة
إنذار لـ رباعي الأهلي.. التجديد أو الاستبعاد من مونديال الأندية
100 فرصة عمل بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية براتب 40 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يشارك في ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025 بأبوظبي

وزير الطيران يشارك في ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025 بأبوظبي
وزير الطيران يشارك في ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025 بأبوظبي
نورهان خفاجي

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري على رأس وفد رفيع المستوى ضم كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في فعاليات "ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025" (GISS 2025)، التي تستضيفها مدينة أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025 ، و تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتعد هذه الندوه واحدة من أبرز الفعاليات العالمية التي تناقش سبل تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع الطيران المدني.

وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 1,500 مسؤول وخبير من الدول الأعضاء الـ193 في منظمة الإيكاو، بالإضافة إلى نخبة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ومديري عموم القطاعات المرتبطة بالطيران والنقل والطاقة. وتضمن الحدث جلسات نقاشية شارك فيها 150 متحدثًا دوليًا من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطيران والتكنولوجيا والاستدامة.

و خلال فعاليات الندوة  تم إطلاق مبادرة "السوق العالمي للطيران المستدام"، وهي مبادرة إماراتية طموحة تُنظم تحت مظلة الإيكاو، وتهدف إلى تسريع الجهود الدولية لإنتاج وتوزيع واستهلاك وقود طيران مستدام ومنخفض الكربون، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية للقطاع.

وافتتح أعمال الندوة كل من السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، والسيد سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وفى  كلمته  خلال الندوة اكد الدكتور سامح الحفني  وزير الطيران المدني على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في دعم الأهداف الاقتصادية والمجتمعية لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن استراتيجية مشاركة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تعزز من تحقيق هذه الأهداف. 

وأوضح أن قطاع الطيران في مصر ليس مجرد وسيلة للنقل، بل هو محرك رئيسي للتنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم قطاعي السياحة والتجارة، بالإضافة إلى التزامنا بالاستدامة البيئية.

كما أشار الحفنى  إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا ومشاريع مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية التي تضعها الإيكاو، مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتبني التقنيات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الكربون. وأكد  وزير الطيران المدني  على أن هذه الجهود تدعم الأهداف البيئية لرؤية الدولة المصرية وتعزز التزامنا بالاتفاقيات الدولية.

وأشاد الدكتور سامح الحفني بالدور الهام الذي تقوم به منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دعم قطاع الطيران المصري من خلال تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، مما يعزز ثقة المسافرين وشركات الطيران في المطارات المصرية. كما أكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي من خلال المكتب الإقليمي للإيكاو في مصر، والذي يعمل على تحسين مستويات السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.

وفى ختام كلمته اكد وزير الطيران المدني  على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطيران المدنى، بما في ذلك توسيع وتحديث المطارات لتعزيز الربط الجوي الدولي. وأشار إلى أن مصر تتصل مباشرة بـ 191 مطارًا دوليًا عبر 72 دولة، وسجلت أكثر من 17.2 مليون مسافر دولي خلال عام 2023، مما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وزير الطيران أبوظبي منظمة الطيران المدني الدولي سلطة الطيران المدني المصري الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الإيكاو لشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

مشغولات ذهبية

استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

تق تيك توك

أمازون ومايكروسوفت تسعيان للاستحواذ على تيك توك .. وأيلون ماسك يثير الجدل

نيسان ليف

شاهد.. سيارة نيسان ليف الكروس أوفر موديل 2025 الجديدة

أغرب سيارة كهربائية

شبه التوكتوك .. مواصفات سيارة علي بابا الكهربائية

بالصور

وزير الطيران يشارك في ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025 بأبوظبي

وزير الطيران يشارك في ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025 بأبوظبي
وزير الطيران يشارك في ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025 بأبوظبي
وزير الطيران يشارك في ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025 بأبوظبي

بالحمالات .. نوال الزغبي تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلاً رمضان بمدينة ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

افتتاح التوسع الجديد بمدرستين في ديرب نجم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز

بوسي شلبي تواجه شائعة طلاقها من محمود عبد العزيز بعد 8 سنوات من رحيله

انجي مراد

تنبأت برحيلها قبل أيام.. قصة وفـــاة فنانة شهيرة بعد وضع مولودها

مستر بيست

100 ساعة داخل الأهرامات.. مستر بيست يبهر العالم من داخل الهرم

أحمد حلمي - تامر أمين

هتكبر في عيونهم | رسالة مثيرة من تامر أمين لـ أحمد حلمي بعد إفيه مصري صف أول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد