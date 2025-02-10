يُشتبه في صلاحيتها.. ضبط 1425 كيلو لحوما وأسماك مجمدة في كفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأسماك يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، وجرى تشكيل حملة تموينية مشتركة بين إدارة التموين والطب البيطري، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 900 كجم من اللحوم المجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط 525 كجم من سمك الماكريل المجمد يشتبه أيضاً في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

من جانبه، أكد المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، استمرار جهود مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.