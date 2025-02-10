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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى المفتي توثق صداقتها مع البلوجر سوزي الأردنية

هدى المفتي والبلوجر الأردنية سوزي
هدى المفتي والبلوجر الأردنية سوزي
شروق سلامة

يبدو أن الفنانة هدى المفتي والبلوجر الأردنية سوزي أصبحتا صديقتين مقربتين، حيث شاركت هدى صورة تجمعهما عبر ستورى إنستجرام وعلّقت عليها قائلة: “قلبي يا قلبي”.

من جانبها، نشرت سوزي فيديو مع هدى عبر تيك توك، وأكدت فيه صداقتهما قائلة: “دي صاحبتي الجديدة والبيست فريد، إحنا معندناش صحاب تانيين أنا وهدى”.

لقاء هدى المفتي مع سوزي الأردنية جاء بعد أيام قليلة من تقليد هدى وأحمد مالك لأحد فيديوهات سوزي الشهيرة “هتروّقي لأمي الشقة” على تيك توك، وهو ما يبدو أنه كان بداية الصداقة بينهما، قبل أن تظهر رسميًا عبر منصات التواصل.

مسلسل 80 باكو

مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

أعمال هدى المفتي

وقدمت هدى المفتي فى مسلسل مطعم الحبايب شخصية وديدة المليئة بالحيوية والتأثير الإيجابي، وجسدت الفتاة العفوية التي تحمل بداخلها روحاً مرحة، وفي نفس الوقت تتحمل مسؤوليات كبيرة في علاقتها مع زملائها في المطعم.

من أبرز اللحظات التي عكست قوة شخصية وديدة عندما علمت أن طاقم المطعم يخطط للرحيل. انفعلت جداً وأثرت في الجميع بخطبة عاطفية ذكرتهم فيها بأنهم عائلة واحدة وأن عليهم الوقوف معاً في الأوقات الصعبة. هذه اللحظة أكدت على مدى تعلق وديدة بالمطعم والعاملين به.

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

هدى المفتي هدى المفتي والبلوجر الأردنية سوزي سوري الاردنية

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