محمد رجب يكشف عن بوستر "الحلانجي" في رمضان 2025

كشف الفنان محمد رجب عن بوستر أحدث أعماله الدرامية مسلسل “الحلانجي”المقرر عرضه في رمضان 2025 المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



ونشر رجب البوستر الفردي لمسلسلة الجديد “الحلانجي”، وعلق قائلا: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل_الحلانجي رمضان 2025 تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام طه_الحلانجي _محمد_رجب ".

مسلسل الحلانجي من بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم محمد رجب ومحمود قابيل وعبير صبري وآيتن عامر، ومن إخراج معتز حسام وتأليف محمود حمدان.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل الحلانجي خلال الساعات القليلة الماضية برومو مسلسل الحلانجي.

وكان آخر اعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشارك محمد رجب كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الذى عرض فى رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.