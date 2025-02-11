وفاة الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ سلامة كامل جمعة؛ عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف، والذي أسهم بكثير من الجهود في خدمة القرآن الكريم.

وتقدَّم المجمع بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة للفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الراحل العزيز بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدَّمه في خدمة القرآن الكريم في ميزان حسناته، وأن يرزق أهلَه وذويه الصبر والسلوان.

عمل، الشيخ سلامة كامل جمعة، عضو لجنة مراجعة المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية ، ومدير معاهد القراءات سابقاً، وهو من قرية الكوم الأحمر ، مركز أوسيم، محافظة الجيزة ، وهو من تلاميذ الشيخ الإمام أحمد عبد العزيز الزيات، فقد قرأ عليه ختمات عدة للقرآن الكريم، ومنها ختمة كاملة بالقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة.