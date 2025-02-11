قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجار المخدرات بشوارع عين شمس وقعوا فى يد رجال الداخلية.. تفاصيل
التعليم .. مفتاح الخروج من الأزمات وبناء مستقبل أفضل
البرودة مستمرة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء
تناوبوا الاعتداء عليهما.. التحقيق مع 5 شباب اختطفوا فتاتين بالهرم
جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم
وفاة الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف
النهارده وبكرة في أمطار.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد
بسبب هدية الفلانتين.. فتاة تقفز من الطابق الخامس بعد وصلة ضرب من شقيقها
ظهرت الآن نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الأول.. عبر هذا الرابط
استعيد كارت شحن عداد الكهرباء بهذه الخطوات
الرئيس التركي: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية
شديد البرودة بالقاهرة وغائم في لندن.. حالة الطقس اليوم عربيا وعالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفاة الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف

الشيخ سلامة كامل جمعة يلقي كلمة للشيوخ
الشيخ سلامة كامل جمعة يلقي كلمة للشيوخ
محمد شحتة

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ سلامة كامل جمعة؛ عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف، والذي أسهم بكثير من الجهود في خدمة القرآن الكريم.

وتقدَّم المجمع بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة للفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الراحل العزيز بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدَّمه في خدمة القرآن الكريم في ميزان حسناته، وأن يرزق أهلَه وذويه الصبر والسلوان. 

عمل، الشيخ سلامة كامل جمعة، عضو لجنة مراجعة المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية ، ومدير معاهد القراءات سابقاً، وهو من قرية الكوم الأحمر ، مركز أوسيم، محافظة الجيزة ، وهو من تلاميذ الشيخ الإمام أحمد عبد العزيز الزيات، فقد قرأ عليه ختمات عدة للقرآن الكريم، ومنها ختمة كاملة بالقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة.

البحوث الإسلامية المصحف الشريف القرآن الكريم الشيخ سلامة كامل جمعة وفاة الشيخ سلامة كامل جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

انستا باي

تحذير عاجل من إنستاباي للمستخدمين: حافظ على بياناتك

عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

انقطعت آلاف السنين.. عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

اكرم توفيق

أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي

ترامب

متوعدا حماس بالجحيم .. ترامب: لن نقف مكتوفى الأيدى حال استمرار حجز الرهائن

حالة الطقس

حالة الطقس: تحذيرات عاجلة من 3 ظواهر جوية لسكان تلك المناطق

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن طلبات التصالح | تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من ورشة العمل

الصحة تنظم ورشة عمل حول تحديات زراعة الكلى بمشاركة خبير عالمي

ترامب

حدث ليلا.. ترامب يهدد حماس بـ«جحيم حقيقي» واصطدام طائرتين في أمريكا.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

متحف شرم الشيخ يمنح لاعبو لعبة "بر نبو" الشارات البرونزية

متحف شرم الشيخ يمنح لاعبي "بر - نبو" الشارات البرونزية

بالصور

طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة

طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.
طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.
طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.

ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر

ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!
ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!
ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!

نصر أم هزيمة؟ .. تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام

تفسير رؤية ركوب حصان في المنام
تفسير رؤية ركوب حصان في المنام
تفسير رؤية ركوب حصان في المنام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد