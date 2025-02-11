أخبار قنا.. ضبط شاب أنهى حياة شقيقته.. والمحافظ يبحث تنفيذ كوبرى مشاة الرياح

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث من أبرزها، بدأت باجتماع لرئيس جامعة جنوب الوادى لمناقشة مشروعات التحول الرقمى، تلاها إصدار محكمة جنايات نجع حمادى حكماً بالسجن عاماً مع إيقاف التنفيذ لشاب أنهى حياة زوجته، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شاب أنهى حياة شقيقته بآلة حادة فى نجع حمادى، فيما قرر وكيل وزارة التعليم، فصل عدد من الطلاب لمخالفتهم الزى المدرسى، كما شهد محافظ قنا احتفال يوم الشهيد وكرّم أسر الأبطال ومصابي العمليات الحربية، وبحث أيضاً تنفيذ كوبرى مشاة "الرياح" لتوفير عبور آمن للمواطنين، كما عثرت أجهزة الأمن على رضيع مجهول الهوية بطريق قرية كوم مجانين أبوتشت.

رئيس جنوب الوادى يناقش مشروعات التحول الرقمى

عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا لمتابعة ومناقشة مشروعات التحول الرقمي بالجامعة، وما تم تنفيذه حتى الآن، فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي للتحول نحو نموذج الجامعة الذكية، وذلك بحضور الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وناقش رئيس جامعة جنوب الوادى، ما تم انجازه في مشروع الحوكمة الالكترونية لتاكسي الجامعة والذى يهدف إلى حوكمة دخول خدمات النقل الخاصة داخل الحرم الجامعي بما يحقق المنفعة العامة لمنسوبي الجامعة ويضمن الأمن والسلامة الجامعية ويساهم في تيسير انتقال أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب إلى الحرم الجامعي مع ضمان، وكذلك مشروع ميكنة صرف مستحقات تصحيح الامتحانات، بالإضافة لكيفية توحيد قواعد تشكيل الكنترولات بالبرامج التعليمية المختلفة.

بطفاية حريق.. السجن عام مع الإيقاف لشاب أنهى حياة زوجته بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا ، بمعاقبة متهم أنهى حياة زوجته بطفاية حريق، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، فى القضية التى ترجع وقائعها لشهر أكتوبر 2023، عندما وقعت خلافات بين ع.ر ٤٠ عاماً وزوجته، انتهت إلى قيام الزوج بإلقاء طفاية حريق عليها، ما أدى إلى سقوطها فوق رأسها ومصرعها.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، والتى وجهت له تهمة ضرب زوجته، ما أفضى إلى موتها، وأحيلت القضية برقم 27014 لسنة 2023 جنح نجع حمادي، وقيدت برقم 3781 لسنة 2023 كلي قنا، لمحكمة الجنايات، والتى قضت بحكمها المذكور السجن سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهم.

ضبط شاب أنهى حياة شقيقته بآلة حادة فى نجع حمادى

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة نجع حمادى، شمال قنا ، من ضبط شاب أنهى حياة شقيقته داخل منزلهم بمدينة نجع حمادى، عقب خلافات وقعت بينهم، وجرى التحفظ على المتهم، لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعثرت أجهزة الأمن بـ نجع حمادى، على جثة فتاة فى العقد الثالث من عمرها، مصابة بعدة طعنات نافذة فى الرقبة داخل شقتها فى منطقة شارع التحرير بمدينة نجع حمادى، وتبين من المعلومات الأولية، أن شقيق المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد لها طعنات نافذة بالرقبة، تسببت في إنهاء حياتها، وتركها غارقة فى دمائها داخل شقتهم بنجع حمادى.

وكيل وزارة التعليم بقنا يقرر فصل عدد من الطلاب لمخالفتهم الزى المدرسى

وجه هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بتطبيق لائحة الانضباط وفصل عدد من طلاب المدارس لمخالفتهم الزي المدرسي وقواعد المظهر اللائق وقص الشعر بأسلوب ملفت للنظر، مؤكداً أهمية الالتزام بالتوقيت والبرنامج المحدد لفقرة الإذاعة المدرسية وتحية العلم وفق البروتوكول المنظم ومواكبة المناسبات والأحداث القومية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة تضمنت المرور الميداني على مدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الأساسي والمراشدة الثانوية المشتركة، فى حضور ربيع دنقل، مدير عام إدارة الوقف التعليمية، ومديرى المدرستين وهيئة الإشراف، شهد خلالها تحية العلم وطابور الصباح بمدرسة العرب والنجاجرة تعليم أساسى.

محافظ قنا يشهد احتفال يوم الشهيد ويكرّم أسر الأبطال ومصابي العمليات الحربية

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، الاحتفال بيوم الشهيد، والذي أقيم بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة قنا.

ووجه محافظ قنا، التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكداً أنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، معرباً عن سعادته بالمشاركة في احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقديرًا لدورهم وتضحياتهم في سبيل رفع راية الوطن عاليةً خفاقة، ولكي تبقى ذكراهم العطرة خالدة على مر الأجيال، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدّخر جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم لأسر الشهداء وذويهم.

محافظ قنا يبحث تنفيذ كوبرى مشاة "الرياح" لتوفير عبور آمن للمواطنين

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا لمناقشة أنسب المقترحات الخاصة بإنشاء كوبري مشاة أعلى مزلقان الرياح، بهدف توفير ممر آمن لعبور المواطنين، وخدمة أهالى منطقتى مدينة العمال والرياح.

وأكد محافظ قنا ، أن مشروع إنشاء كوبري المشاة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين في منطقة تشهد كثافة مرورية عالية، حيث يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتوفير عبور آمن للمشاة، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين جنيه.

العثور على رضيع مجهول الهوية بطريق أبوتشت بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على رضيع مجهول الهوية بطريق كوم مجانين التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وجرى إخطار الأجهزة المعنية، بالعثور على رضيع مجهول الهوية بالطريق العام بأبوتشت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الرضيع.

فيما جرى نقل الرضيع إلى مستشفى أبوتشت العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولحين إصدار القرار اللازم بشأن نقل الطفل إلى دار رعاية.