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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. إحالة مدرسين متغيبين عن العمل للتحقيق.. وإعلان أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة المبتكر الصغير

معرض سلع غذائية
معرض سلع غذائية
يوسف رجب

شهدت قنا على مدار اليوم الأحد، العديد من الحداث من أبرزها، إصدار محكمة جنايات نجع حمادى، حكماً بالسجن 10 سنوات لشقيقين لإنهائهما حياة ميكانيكى، ومدير تعليم قنا يحيل مدرسين متغيبين عن العمل للتحقيق، خلال جولة مفاجئة بعدد من المدارس، ومستقبل وطن يفتتح معرضا للسلع الغذائية بمدينة الوقف بقنا استعدادا لـشهر رمضان المبارك، كما أعلنت مديرية تعليم قنا تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة المبتكر الصغير 

السجن 10 سنوات لشقيقين لإنهائهما حياة ميكانيكى بقنا 

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بالسجن 10 سنوات لشقيقين ، لاتهامهما بقتل ميكانيكى بمركز أبوتشت شمال قنا.

ترجع وقائع القضية إلى سبتمبر ٢٠٢٢ ، حيث تعدى شقيقين على ميكانيكى بآلة حديدة، بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات بين الأطفال، ما تسبب فى إنهاء حياة الميكانيكى، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وجرى إحالتهما للنيابة العامة، والتى وجهت لـ ح.م وشقيقه ح يعملان بالنجارة تهمة قتل المجني ر.ج، ميكانيكى، وأحيلت القضية برقم 2603 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت، وقيدت برقم 2821 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن 10 سنوات.

خلال جولة مفاجئة.. مدير تعليم قنا يحيل المدرسين المتغيبين للتحقيق 

وجه هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بإحالة المدرسين المتغيبين عن العمل للتحقيق، وتشديد الجزاء في حال الغياب لأكثر من يوم من أيام الدراسة بدون عذر قهري، كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، كما قرر إحالة بعض من مشرفي الأدوار والأمن إلى التحقيق لعدم تواجدهم في المكان المحدد واستخدام الهاتف المحمول داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على ٦ مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة تتبع إدارة قنا التعليمية للوقوف على انتظام وانضباط العملية التعليمية وتحديث قوائم الفصول وجداول الحصص وإعلانها، وكذلك حصر الغياب من المعلمين والطلاب و التزام الطلاب بالزي المدرسي و استلام كتب الفصل الدراسي الثانى.

مستقبل وطن يفتتح معرضا للسلع الغذائية بمدينة الوقف بقنا استعدادا لـ رمضان 

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم، معرضًا للسلع الغذائية بمدينة الوقف، وذلك في إطار جهود الحزب لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

شهد الافتتاح حضور محمد عبد الفتاح آدم، أمين المحافظة، ومحمد عبد السلام السنوسي الامين المساعد، والمهندس أحمد كامل حمزة، أمين تنظيم المحافظة، والمهندس أحمد صلاح، أمين مركز الوقف، حيث تضمن المعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية.

وأكد محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بقنا، بأن تنظيم هذا المعرض يأتي استكمالًا لمبادرات الحزب المستمرة في دعم المواطنين، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 30%، بما في ذلك الأرز، السكر، الزيت، الدقيق، والمكرونة.

تعليم قنا تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة المبتكر الصغير 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة المبتكر الصغير، على مستوى المديرية والتي نفذت وفق خطة توجيه عام التربية الاجتماعية تحت إشراف إدارة الأنشطة التربوية.

وجاءت نتيجة مسابقة المبتكر الصغير للمرحلة الابتدائية بفوز سما محمد" إدارة نجع حمادى التعليمية" بالمركز الأول، و رنا منتصر" قنا " في المركز الثاني و كاراس إبراهيم "إدارة أبوتشت التعليمية" في المركز الثالث،  بينما في منافسات المرحلة الإعدادية، حصل على المركز الأول أحمد توفيق " إدارة قنا التعليمة"، واياد محمد" إدارة نجع حمادى التعليمة"، ثم محمد محمود عبد المولى " إدارة نقادة التعليمية، وجاء في مقدمة مبتكري المرحلة الثانوية على أحمد سيد "إدارة قنا التعليمية"، وسماح سمير توفيق " إدارة نجع حمادى التعليمة"، وأبوبكر محمود محمد "إدارة قفط التعليمية" في المركز الثالث.

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