مستقبل وطن يفتتح معرضا للسلع الغذائية بمدينة الوقف بقنا استعدادا لـ رمضان

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم، معرضًا للسلع الغذائية بمدينة الوقف، وذلك في إطار جهود الحزب لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

شهد الافتتاح حضور محمد عبد الفتاح آدم، أمين المحافظة، ومحمد عبد السلام السنوسي الامين المساعد، والمهندس أحمد كامل حمزة، أمين تنظيم المحافظة، والمهندس أحمد صلاح، أمين مركز الوقف، حيث تضمن المعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية.

وأكد محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بقنا، بأن تنظيم هذا المعرض يأتي استكمالًا لمبادرات الحزب المستمرة في دعم المواطنين، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 30%، بما في ذلك الأرز، السكر، الزيت، الدقيق، والمكرونة.

وأشار أمين حزب مستقبل وطن بقنا، إلى أنه سوف يتم تنظيم معارض مماثلة في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي.

وأعرب المواطنين، عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة.