تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

القصة الكاملة لـ فيديو تجارة المخدرات بعين شمس

حيث أدلى المتهمون في فيديو عين شمس باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقيامهم بجلب المواد المخدرة الاستروكس والآيس للاتجار بها في منطقة عين شمس بالقاهرة، وأنهم الأشخاص التي ظهرت بمقطع الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت أجهزة مديرية أمن القاهرة التفاصيل الكاملة لملابسات تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي متضمنا تجارة عدد من الأشخاص في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس في القاهرة، حيث تبين أن المتهمين 5 أشخاص تم ضبطهم.

وجاء بتحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن من بين المتهمين 2 لهم معلومات جنائية، وأنهم يقوموا بالإتجار في مخدر الإستروكس والآيس والبودر، بنطاق دائرة قسم شرطة عين شمس، وتم تصويرهم فيديو من قبل الأهالي ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبالفحص تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد الأشخاص الظاهرة بمقطع الفيديو المتداول، وتم ضبط 5 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائيةمقيمون بمحافظة القاهرة متهمين بالإتجار في المواد المخدرة وتحصيل مبالغ من وراء نشاطهم الإجرامي وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام وكمية لمخدري"البودر، والآيس" و 3 قطع سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

حيث باشرت النيابة التحقيقات وقررت إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمائي لتحليلها وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الفيديو وإرسال الفيديو لفحصه.