65 جنيها للجرام.. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم 10 فبراير 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 4040 جنيهًا للشراء و4065 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بنسبة 65 جنيهًا عن السعر السابق.

سعر جرام الذهب عيار 21

شراء: 4040 جنيه

بيع: 4065 جنيه

الاتجاه: ارتفاع بمقدار 65 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين

شراء: 3462.75 جنيه

بيع: 3484.25 جنيه

الاتجاه: ارتفاع بمقدار 55.5 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين

شراء: 4617.25 جنيه

بيع: 4645.75 جنيه

الاتجاه: ارتفاع بمقدار 74.5 جنيها

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ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 10 فبراير 2025

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

شراء: 32320 جنيه

بيع: 32520 جنيه

الاتجاه: ارتفاع بمقدار 520 جنيها

وبالنسبة إلى الأنواع الأخرى من الذهب، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 3462.75 جنيهًا للشراء و3484.25 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بنسبة 55.5 جنيهًا. أما سعر جرام الذهب عيار 24، فقد بلغ 4617.25 جنيهًا للشراء و4645.75 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بنسبة 74.5 جنيهًا وبلغ سعر الجنيه الذهب 32320 جنيهًا للشراء و32520 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بنسبة 520 جنيهًا.

سبب ارتفاع سعر الذهب

النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قالت إن القفزة التي شهدتها أسعار الذهب الساعات الماضية ترجع لعوامل خارجية، في ظل استقرار سعر الدولار المحلي، مؤكدة أن تصريحات ترامب المنفلتة سبب في ارتفاع الذهب وكسره حاجز الـ4 آلاف جنيه.

وأرجعت هذه الزيادة في أسعار الذهب إلى عدة أسباب، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد التصريحات الأمريكية بشأن الشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى، عودة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على الاستثمارات.

وذكرت في تصريحات صحفية، أن ضعف أداء الدولار الأمريكي، تسبب في زيادة الطلب على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا.

كما أكدت عضو مجلس النواب أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على الصين وبقية الدول، هو ما جعل البنوك والمستثمريين يتحوطون بالذهب كونه ملاذًا آمنًا في ظل الأوضاع الراهنة.