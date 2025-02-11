قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعين دوج كولينز رئيسًا مؤقتًا لوكالات الرقابة الحكومية
النقل تناشد المواطنين للتوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
الدوري المصري وقمة السيتي والريال.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025
ترامب يعيد فرض رسوم على الصلب ويدرس توسيعها لتشمل السيارات والتكنولوجيا
نساء تتلمذ على أيديهن كثير من العلماء في تاريخ الإسلام.. تعرف عليهن
إغلاق مطار سكوتسديل بعد حادث تصادم بين طائرتين في ولاية أريزونا
بمشاركة 130 عازفا عالميا.. تركي آل الشيخ يعلن موعد حفل تكريم عمر خيرت
متوعدا حماس بالجحيم .. ترامب: لن نقف مكتوفى الأيدى حال استمرار حجز الرهائن
رابطة الأندية تحسم الجدل بشأن إقامة قمة الأهلي والزمالك خارج مصر
ترامب يخفف القيود على قانون حظر الشركات الأمريكية من رشوة المسئولين الأجانب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 فبراير

الدولار
الدولار
محمد صبيح

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 50.26 جنيه في مصرف ابوظبي الاسلامي.

سعر الدولار الأمريكي اليوم 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 50.21 جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.26  جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

50.23  جنيه للشراء، مقابل 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

50.23 جنيه للشراء، مقابل 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:

50.25  جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

50.23  جنيه للشراء، مقابل 50.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.23  جنيه للشراء، مقابل 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

50.23  جنيه للشراء، مقابل 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

50.23  جنيه للشراء، مقابل 50.33 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

 

سعر الدولار في المصرف المتحد:
50.22  جنيه للشراء، مقابل 50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

50.21  جنيه للشراء، مقابل 50.31 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك نكست:

50.25  جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

50.25  جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

50.23  جنيه للشراء، مقابل 50.33 جنيه للبيع.


المتلاعبون بالعُملات الأجنبية

يلاحق رجال الأمن بوزارة الداخلية، الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لا سيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

الاهلي

إنذار لـ رباعي الأهلي.. التجديد أو الاستبعاد من مونديال الأندية

الاهلي والزمالك وبيراميدز

الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

الام الركبة

بتعاني من ركبك.. قد تكون هشاشة العظام السبب |اعرف الأعراض

النقرس

سيطر عليه بالاكتشاف المبكر.. أعراف أهم أعراض النقرس المبكرة

رائحة القدم الكريهة

حيل سهلة .. كيف تتخلص من رائحة القدم الكريهة

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد