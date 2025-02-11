زاهي حواس يدعو أحمد موسى لتصوير فيلم عن الأهرامات مثل "مستر بيست"

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن المغامرة التي خاضها «مستر بيست» خلال التصوير كانت جزءًا من سعيه لنقل الرسالة السياحية بشكل مشوق، حيث تم تصوير الفيديو خلال 100 ساعة، لكن وقت التصوير الفعلي لم يتجاوز 5 ساعات يوميًا على مدار 7 أيام.

وأوضح «حواس» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن «مستر بيست» تواصل معه مؤخرًا لاقتراح تصوير فيديو آخر في روما.

وأضاف عالم الآثار المصري، أن هذا الفيديو يعتبر أحد أضخم الترويج للآثار المصرية في تاريخها، مشيرًا إلى أن الوقت الذي قضاه «مستر بيست» في الخيمة كان جزءًا من الوقت الكلي للتصوير.

«مستر بيست» قضى 7 أيام كاملة في منطقة الأهرامات

وأشار زاهي حواس إلى أن «مستر بيست» قضى 7 أيام كاملة في منطقة الأهرامات، حيث تم تصوير الفيديو، لافتًا إلى أن جميع الأماكن التي تم تصويرها قد تم تصويرها من قبل، إلا أنه دائمًا ما يوجد من يعيق النجاح.

ودعا الدكتور زاهي حواس، الإعلامي أحمد موسى وفريق برنامج «على مسئوليتي» إلى تصوير فيلم مماثل عن الأهرامات مثل "مستر بيست"، مؤكدًا أن منطقة الأهرامات لم تُؤجر كما تم تداوله سابقًا.

وشدد على أن اليوتيوبر الأمريكي الشهير «مستر بيست» سيعرض الفيلم الذي تم تصويره داخل أهرامات الجيزة في أحد المحاضرات التي سيلقيها بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل مجاني، وذلك في إطار التعاون المثمر بينهما بعد تصوير فيلم الأهرامات.