أخبار كفر الشيخ| تحرير 74 محضرًا ضد مخابز مخالفة .. والمحافظ يسلم 18 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأخبار والأحداث والفعاليات المهمة.. ومن بين هذه الأخبار ما يلي :

محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، على تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

يُشتبه في صلاحيتها.. ضبط 1425 كيلو لحوما وأسماك مجمدة في كفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة بين التموين والطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأسماك يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، وجرى تشكيل حملة تموينية مشتركة بين إدارة التموين والطب البيطري، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري.

تحرير 74 محضرا لمخابز مخالفة وضبط سلع منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ حملات تموينية مكثفة تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بمتابعة موقف السلع الإستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.