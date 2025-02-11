كوريا الشمالية تندّد بـ"عمل عسكري عدائي" بعد رسو غواصة أمريكية في الجنوب

ندّدت كوريا الشمالية بوجود غواصة أمريكية في كوريا الجنوبية، واصفة ذلك بأنه "عمل عسكري عدائي" من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة. جاء ذلك ردًا على رسو غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية في أحد الموانئ الكورية الجنوبية، في خطوة اعتبرتها بيونغ يانغ تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

ووفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس (AFP)، أصدرت كوريا الشمالية بيانًا رسميًا أدانت فيه الخطوة الأمريكية، معتبرة أن نشر الغواصة النووية يعكس نوايا واشنطن العدوانية، ويزيد من مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف البيان أن بيونغ يانغ لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه "الاستفزازات العسكرية"، وستتخذ إجراءات مناسبة لضمان أمنها القومي، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

ويأتي وصول الغواصة الأمريكية إلى كوريا الجنوبية في إطار التعاون الدفاعي بين واشنطن وسول، وسط تصاعد التهديدات من كوريا الشمالية، التي كثفت تجاربها الصاروخية في الأشهر الأخيرة.

وبدورها، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن وجود الغواصة الأمريكية يندرج ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الردع في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية من الشمال.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد جديد في التوترات الإقليمية، لا سيما مع تزايد التحذيرات من بيونغ يانغ بشأن أي تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجمود الدبلوماسي بين واشنطن وبيونغ يانغ، حيث لم تُحرز أي تقدم في المحادثات النووية المتوقفة منذ سنوات، ما يزيد من احتمالية حدوث مواجهات غير متوقعة في المستقبل القريب.