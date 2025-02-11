خالد الغندور: أوسكار سيباشر مهامه رسميًا مع بداية شهر مارس

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن الكولومبي أوسكار رويز أبلغ لجنة الحكام الحالية، في ختام ورشة تطوير الحكام بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، بأنه سيباشر مهامه رسميًا مع بداية شهر مارس المقبل.

وأوضح الغندور أن أوسكار منح لجنة الحكام الحرية في التواصل مع الاتحادات الأوروبية الكبرى لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة، مؤكدًا أنه لن يتدخل في هذا الملف.

كما شدد أوسكار على أن الاستعانة بحكام أجانب لمباريات القمة لا تنتقص من مكانة الحكام المصريين، مشيرًا إلى أن الجميع سيحصل على فرصة لإثبات كفاءته خلال الفترة القادمة.

واختتم الغندور تصريحاته بالإشارة إلى أن هاني أبو ريدة، خلال ختام الورشة يوم الإثنين، أبلغ الحكام بتعيين أوسكار رئيسًا للجنة الحكام رسميًا، بعقد يمتد لموسم ونصف.