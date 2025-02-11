هتقبض بدري قبل رمضان.. مفاجأة من البريد للملايين من أصحاب المعاشات

في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات، أعلن البريد المصري بالتعاون مع شركة "خزنة" عن إطلاق خدمة "سلفة المعاش" في وقت سابق ، والتي تتيح لأصحاب المعاشات إمكانية صرف مستحقاتهم قبل الموعد الرسمي المحدد لصرف المعاشات.

تأتي هذه الخدمة في إطار سعي البريد المصري لتقديم حلول مالية مبتكرة توفر سيولة نقدية للمستفيدين دون الحاجة إلى انتظار بداية الشهر.

هتقبض قبل رمضان.. مفاجأة من البريد للملايين من أصحاب المعاشات

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مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ في الأول من مارس المقبل، ترددت أنباء حول تقديم موعد صرف معاشات شهر مارس تيسيرًا على المواطنين، إلا أنه حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي من الجهات المختصة بشأن تبكير موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية، والتي يستفيد منها أكثر من 11.5 مليون مستفيد، بينهم أصحاب المعاشات وورثتهم.

ورغم عدم صدور قرار رسمي بتقديم موعد الصرف، إلا أن البريد المصري يتيح عبر خدمته الجديدة "سلفة المعاش" إمكانية حصول المستفيدين على جزء من معاشاتهم قبل الموعد الرسمي، وفقًا لشروط وضوابط محددة.

ما هي خدمة "سلفة المعاش"؟

تعد "سلفة المعاش" خدمة جديدة تقدمها شركة خزنة بالتعاون مع البريد المصري، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات لصرف جزء من مستحقاتهم قبل بداية الشهر، وتتيح هذه الخدمة للعميل الحصول على معاشه في أي وقت خلال الشهر، وليس بالضرورة الانتظار حتى موعد الصرف الرسمي، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط تصل إلى ستة أشهر.

وتوفر هذه الخدمة حلًا عمليًا لكثير من المستفيدين الذين قد يواجهون احتياجات مالية طارئة قبل موعد صرف المعاش، مما يجنبهم اللجوء إلى الاقتراض أو البحث عن مصادر تمويل أخرى.

شروط الاستفادة من خدمة "سلفة المعاش"

للاستفادة من خدمة "سلفة المعاش"، حدد البريد المصري مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى العميل، وهي:

يجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش 2,500 جنيه .

. إذا كان المعاش يتراوح بين 2,500 و2,999 جنيهًا ، يمكن لصاحب المعاش الحصول على ما يصل إلى ضعف قيمة معاشه مقدمًا.

، يمكن لصاحب المعاش الحصول على مقدمًا. إذا كان المعاش 3,000 جنيه أو أكثر ، يمكن لصاحب المعاش الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المعاش .

، يمكن لصاحب المعاش الحصول على . يتم سداد المبلغ المقدم على أقساط تصل إلى ستة أشهر .

. يجب أن يكون العميل يمتلك حسابًا فضيًا للمعاشات وبطاقة "ميزة" للمعاشات بالبريد المصري، مع انتظام تحويل المعاش إلى الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

طريقة الاشتراك في الخدمة

أتاحت هيئة البريد المصري الاشتراك في خدمة "سلفة المعاش" من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد، حيث تتوفر الخدمة في جميع الفروع، كما يمكن الاستفسار عن الخدمة عبر:

الاتصال برقم خدمة عملاء خزنة: 19524

التواصل عبر تطبيق "واتساب" على الرقم: 01005759825

هتقبض قبل رمضان.. مفاجأة من البريد للملايين من أصحاب المعاشات

تفاصيل الرسوم والمصاريف الإدارية

تفرض الخدمة رسومًا شهرية تختلف وفقًا لقيمة السلفة المطلوبة، وجاءت الرسوم كالتالي:

250 جنيهًا : 10 جنيهات رسوم طلب شهريًا .

: . 500 جنيه : 15 جنيهًا رسوم طلب شهريًا .

: . 1,000 جنيه : 30 جنيهًا رسوم طلب شهريًا .

: . 1,500 جنيه : 45 جنيهًا رسوم طلب شهريًا .

: . 3,000 جنيه : 90 جنيهًا رسوم طلب شهريًا .

: . 4,500 جنيه : 135 جنيهًا رسوم طلب شهريًا .

: . 6,000 جنيه : 180 جنيهًا رسوم طلب شهريًا .

: . 7,000 جنيه: 225 جنيهًا رسوم طلب شهريًا.

أما في حالة طلب مبلغ يتجاوز 4,500 جنيه، فيتم احتساب المصاريف الإدارية بناءً على شريحة ثابتة قيمتها 1,500 جنيه، مع إضافة 45 جنيهًا لكل شريحة إضافية.

كيف يستفيد أصحاب المعاشات من الخدمة؟

تمثل خدمة "سلفة المعاش" فرصة لأصحاب المعاشات للحصول على سيولة نقدية عند الحاجة، دون الانتظار حتى موعد الصرف الرسمي.

كما تساعد هذه الخدمة في تجنب اللجوء إلى الاقتراض من الآخرين، حيث يمكن للعميل الحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف معاشه وسداده بطريقة مريحة على أقساط.

الهدف من الخدمة وتأثيرها على المستفيدين

يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود البريد المصري لتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين قد يواجهون احتياجات مالية طارئة قبل موعد الصرف الرسمي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في تحسين مستوى معيشة المستفيدين عبر توفير سيولة نقدية عند الحاجة، دون الحاجة إلى الانتظار أو تحمل أعباء مالية إضافية نتيجة الاقتراض من جهات أخرى.

تمثل خدمة "سلفة المعاش" التي أطلقها البريد المصري بالتعاون مع شركة خزنة خطوة مهمة نحو تقديم حلول مالية مرنة لأصحاب المعاشات، حيث تتيح لهم إمكانية الحصول على معاشاتهم مقدمًا دون الحاجة إلى انتظار الموعد الرسمي للصرف.

وعلى الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي بتبكير صرف معاشات مارس، إلا أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين خيارًا بديلًا يساعدهم في تلبية احتياجاتهم المالية بسهولة.

للاستفادة من الخدمة، يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى أقرب مكتب بريد أو التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الاشتراك والمصاريف الإدارية، مما يجعل هذه الخدمة خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن سيولة نقدية قبل الشهر الكريم دون الحاجة إلى اقتراض الأموال من الآخرين.