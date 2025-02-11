بمناسبة مواجهة الزمالك لفاركو اليوم.. تاريخ لقاءات الفريقين وظهور اللاعبين الجدد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام فريق فاركو اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، حيث ستٌلعب المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواصلة الانتصارات

يبحث نادي الزمالك عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة الانتصارات بعدما فاز على نادي الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما في الدوري المصري الممتاز، كما فاز فريق فاركو في الجولة الماضية أيضًا على فريق سيراميكا كيلوبترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

نقاط الزمالك قبل مباراة اليوم

يدخل نادي الزمالك المباراة أمام فاركو عصر اليوم ومعه 23 نقطة، كان قد تحصل عليهم من خوض 12 مباراة في الدوري المصري الممتاز، استطاع أن يفوز في 7 مباريات، ويتعادل في مباراتين، كما تلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات، حيث استطاع لاعبيه أن يسجلوا 23 هدف، بينما اهتزت شباكهم بـ 13 هدف.

نقاط فاركو قبل مباراة اليوم

يمتلك فريق فاركو 18 نقطة استطاع أن يتحصل عليهم خلال 12 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 4 لقاءات، واستطاع لاعبي الفريق أن يسجلوا 15 هدف، بينما اهتزت شباكهم بـ 16 هدف.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى فريق الزمالك مع فريق فاركو في 8 مواجهات قبل لقاء اليوم، حيث استطاع نادي الزمالك تحقيق الانتصار في ثلاث لقاءات، والتعادل في ثلاث مواجهات أخرى، بينما تلقى الهزيمة في مواجهتين، وسجل لاعبي الزمالك 11 هدف في شباك فاركو، بينما تلقت شباك الزمالك 7 أهداف، وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ظهور نجم الزمالك الجديد في مباراة اليوم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن استقرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم على ضم اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، المنضم حديثُا إلى القلعة البيضاء، في مباراة اليوم أمام فاركو، وكان نادي الزمالك قد تعاقد خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، مع المدافع المغربي، لمدة ثلاث سنوات ونصف، قادمًا من فريق نهضة مزمار المغربي، ومن المنتظر أن تكون مباراة اليوم هي الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.