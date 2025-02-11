رئيس مدينة بورفؤاد يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وجه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، جميع الأجهزة والتنفيذية والخدمية برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المدينة منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بإستمرار حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري علي معظم محافظات الجمهورية، و سقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء

كما أوضح رئيس مدينة بورفؤاد برفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها والمتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية لمواجهة أي أثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وشدّد الدكتور إسلام بهنساوي على التنسيق مع قطاعات الكهرباء وأشغال مياه هيئة قناة السويس ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدها جنبًا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، موجهًا بالتأكد من سلامة عوازل الأسلاك الكهربائية على جميع الأعمدة، وكذلك الاطمئنان على سلامة أسلاك الكهرباء، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وناشد رئيس مدينة بورفؤاد المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة ، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.