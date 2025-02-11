عصام صاصا على الأسفلت.. متى يخرج مطرب المهرجانات من الحبس؟

انتهت رسميًا مدة حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب استكمال مدة حبسه 6 أشهر في تعاطي المواد المخدرة في قضية دهسه مواطن على الطريق الدائري بالطالبية.

وجاء ذلك عقب قرار المحكمة بايقاف حبسه هو وشقيقه سنة مع الشغل ، في اتهامهما بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامي الخاص بـ"صاصا" لمدة 3 سنوات.

وكشفت مصادر، أن عصام صاصا مطرب المهرجانات غادر مركز الإصلاح والتأهيل ويتم إنهاء أوراق خروجه، حيث من المقرر أن يتم ترحيله إلى قسم الطالبية استكمالًا لإنهاء أوراق خروجه من الحبس والافراج عنه بعد قضائه عقوبة 6 أشهر بتهمة تعاطي مواد مخدرة.

تورط عصام صاصا في قضية دهس مواطن، والتسبب في وفاته على الطريق الدائري ، ثم تورط في قضية تعاطي المخدرات لقيادته تحت تأثير المخدر، وكذلك تزوير محرر رسمي توكيل أحد المواطنين وهو في الخارج.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، عن اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبوالعلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.