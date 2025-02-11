ذكرى وفاة «الناظر» علاء ولي الدين.. رحيل مبكر وإرث هائل من الضحك

هو أحد أبرز نجوم الكوميديا الذين قدموا أعمالًا مهمة ومؤثرة بالرغم من رحيلهم المبكر، إنّه الفنان الراحل علاء ولي الدين، حسبما جاء على فضائية «إكسترا نيوز» عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان «ذكرى رحيل الناظر علاء ولي الدين».

بدأ مسيرته من خلال أدوار ثانوية في أفلام عادل إمام ثم انطلق بعد ذلك ليقدم بطولة عدة أفلام ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها الفنان علاء ولي الدين «حلق حوش»، وقدم دور البطولة في «عبود على الحدود» و«الناظر» و«ابن عز».

فيما لم يكمل تصوير فيلم «عربي تعريفة» بعد وفاته في أثناء التصوير عن عمر يناهز 39 عامًا فقط.

في مسيرته الفنية القصيرة شارك علاء ولي الدين في بطولة عدة مسرحيات «حكيم عيون» و«لما بابا ينام» و«ألابندا»، أما في الدراما التلفزيونية فقد ظهر في أعمال مميزة مثل «زهرة والمجهول» و«علي الزيبق» و«فوازير أبيض وأسود» و«العائلة»، كذلك ساهم علاء ولي الدين في ظهور عدد من من نجوم الساحة الفنية الحاليين مثل الفنانين أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومحمد سعد في شخصية «اللمبي».

كان آخر عرض له في السينما المصرية هو «ابن عز» فهو آخر فيلم قام بتصويره ليرحل عن عالمنا في 11 فبراير 2003، رحم الله الفنان الراحل علاء ولي الدين.

