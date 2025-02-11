أحمد فتحي يستعد لدوري بطولة الجمهورية للشركات

يستعد اللاعب أحمد فتحي حشيش للمشاركة في بطولة الجمهورية للشركات المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل ، وذلك بعد إطلاق مبادرة بطولة الجمهورية الأولى للناشئين للياقة التنافسية، والتى ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، والتي جاءت برعاية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

ويعمل فتحي على ترسيخ حب الرياضة من خلال مبادرته الجديدة وممارستها بشكل أوسع وعلى نطاق كبير مستهدفا أكثر من مليون شخص خلال السنوات الأولى لها.

وعبر فتحي عن حماسه الكبير للمشاركة في البطولة التي يعود لها مرة أخرى ممثلا عن نادي إيسترن كومباني.

أحمد فتحي لاعب دولي رفع اثقال ، ومدرب لياقة بدنية ولاعب دولي في رفع الأثقال، وحاصل على العديد من البطولات والجوائز حصت خلالها على 57 ميدالية متنوعة في رفع الأثقال، بعد التعافي من اصابة خلع بالكتف وبعده عن الملعب لمدة عامين.