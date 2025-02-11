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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعدما فقد 80% من مساحته.. الخطر يهدد آخر الأنهار الجليدية في أوغندا| فيديو

الأنهار الجليدية
الأنهار الجليدية
إسراء صبري

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع في أوغندا، حيث يهدد الخطر آخر الأنهار الجليدية في أوغندا بعد أن فقد 80% من مساحته.

تقع سلسلة جبال روينزوري الشاسعة على حدود أوغندا وهذه المناظر الطبيعية التي قل نظيرها في أفريقيا، يوجد بها أخر نهر جليدي على حافة الاندثار بعد أن فقد 80% من مساحته. 

ويعمل فريق استكشاف علمي تموله اليونسكو على دراسة الظاهرة. 

وقالت العالمة الفرنسية هايدي سيفيستر المشاركة في المهمة: علينا أن نتسلق مسافة ارتفاعها 4800 متر لكي نصل إلى الجليد، وحتى هنا وعند درجة حرارة تساوي صفر فإننا بالكاد نرى الجليد.

وتراجع النهر الجليدي بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث يُعتقد أنه فقد 80% من مساحته، مع ما يعنيه ذلك من عواقب وخيمة على الإنسان والبيئة.

إفريقيا اليونسكو أوغندا الأنهار الجليدية

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