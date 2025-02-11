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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

درية شرف الدين: ضبط إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية بنظام الشباك الواحد

درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب
درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب
فريدة محمد

قالت د. درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب " هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.

وقالت د درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب  و في هذا الصدد أود التنويه: أنه على مدار دورى انعقاد وحرصاً من اللجنة على أن تكون مصر وجهة عالمية للسياحة والصناعة السينما فقد عقدت اللجنة أكثر من ٥ اجتماعات جرت خلالها المناقشات بشأن تيسيير إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية وانشاء جهة مختصه بذلك تطبيقا لنظام الشباك الواحد.

و اضافت " وكان هذا الأمر غاية في الأهمية نظراً لعزوف شركات الانتاج العالمية عن التصوير فى مصر واللجوء للتصوير فى دول أخرى تجنباً للإجراءات الصعبة التي كانت تطبق في مصر.

و قالت " وكان للجنة السبق في إعداد تصور من خلاله يمكن تيسير تلك الإجراءات ومنها: أهمية التصوير بكافة أنواعه في مصر وعلى ضرورة تطبيق سياسة النافذة الواحدة فيما يخص أنواع التصوير التي تستلزم الحصول على تصاريح مسبقة وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتطبيق هذه السياسة تشمل الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية.

و فاتت التصور يشمل تحصيل الرسوم لكافة الجهات و  تحديد مدة زمنية كحد اقصى للحصول على الموافقات.
و  الإعلان عن ذلك بشكل واضح بأكثر من لغة في كافة السفارات والمطارات و : استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

و فيما يخص التصوير والمتعلق بالإنتاج التليفزيوني والسينمائي فأكدت اللجنة على أهمية وضرورة العمل على تشجيع شركات الإنتاج العالمية الكبرى على تصوير أعمالها في مصر وتقديم حوافز جاذبة في ضوء المنافسة مع بعض دول المنطقة وضرورة إعداد تشريع بشكل عاجل لتطبيق آلية النافذة الواحدة وتأسيس لجنة أو كيان واحد يضم ممثلي جميع الجهات المعنية لتطبيق آلية النافذة الواحدة ومنح اللجنة صلاحية تحصيل الرسوم لكافة الجهات وإصدار التصاريح.

و قالت رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بالمجلس " تم تشكيل لجنة عليا بقرار من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ لوضع آليات لتصوير الأفلام العالمية في مصر حيث تضم عدد من الجهات المعنية ، كما أن اللجنة سوف تضع آليات ولوائح التصوير من فردي تجاري - الأفلام والمسلسلات - الأفلام الوثائقية).

و قالت "  هناك مقترح بإنشاء كيان يختص بتسهيل تصوير الأفلام متمثل في تشريع يتضمن كيان وشباك واحد - هذا الكيان سيضم جميع الجهات المعنية بصلاحيات كاملة) وبتفويض كامل من الوزارة أو الجهة، مع وضع لوائح مالية للتصوير في جميع الجهات ( ووضع اليات مختلفة للدفع على دفعات مثلما اقترحت اللجنة ، و توفير مجموعة من التسهيلات المجانية ومجموعة أخرى من التخفيضات على كافة، اللوجستيات المرتبطة بالتصوير

و تابعت د درية شرف الدين " وقد أوصت اللجنة آنذاك بضرورة أن تضم اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء فنانين ومخرجين ومديرى تصوير وممثلين أصحاب تجارب عالمية ، ولهم خبرة سابقة في التعامل مع الخارج ، مع التأكيد على ضرورة وجود أماكن للتصوير داخل المحافظات، بالإضافة الى مراعاة الاطلاع على تجارب الدول التي نجحت في جذب هذا القطاع.

و قالت  و  وقد تابعت اللجنة المجهودات والتيسيرات التي تمت في هذا الشأن وما أسفر عنها من نجاحات ومنها نشر فيديو مستر بيست يتجاوز عدد المتابعين له على قناة اليوتيوب ٣٦٠ مليون متابع، وعلى الانستجرام (٦٧) مليون متابع، وقد بلغ معدل مشاهدة الفيديو الذي تم تصويرة بمنطقة الاهرامات ٧٦ مليون مشاهدة خلال يومين فقط ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاهدة إلى ٤٠٠ مليون مما يعد ذلك ترويج غير مسبوق للآثار المصرية .
و طالبت شرف الدين بمراعاة حرمة المناطق الأثرية في كل الأحوال  

و يأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.


و حضر الاجتماع المستشار  محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و الدكتور عبد الفتاح الجبالي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" و المهندس  محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة.
و  احمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي"

مجلس النواب درية شرف الدين لجنة الثقافة

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