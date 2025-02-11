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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سموحة يتقدم بهدف على بتروجيت في الشوط الأول

سموحة
سموحة
ياسمين تيسير

تقدم فريق سموحة بهدف نظيف خلال مباراة الفريق أمام بتروجت في الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات الدوري المصري. 

أحرز محمد سالم نجم سموحة الهدف في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة حاليا بإستاد بتروسبورت في اطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يخوض فريق سموحة المباراة محتلاً المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بينما يدخل بتروجت المباراة محتلاً المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة. 

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة بتروجت كالتالي:


حراسة المرمى: الهاني سليمان.
الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى "ميدو" – شريف رضا – عبد الرحمن عامر.
الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد رجب الصافي – دوكو دودو.
الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادي.

بينما جاء تشكيل بتروجت لمواجهة سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: عمر صلاح.
الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد.
الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي.
الهجوم: إسلام هشام – رشاد المتولي – بدر موسى.

الدوري المصري سموحة بتروجيت

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