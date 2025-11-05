قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025
من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟

شيماء مجدي

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة التامة بفضل كفاءة اللقاح المحلي، كما طمأنت المواطنين بأن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تمامًا، شريطة أن تكون قادمة من مصادر موثوقة ومذبوحة داخل المجازر الرسمية التي تخضع للكشف البيطري الكامل.


ودعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع المربين إلى التعاون مع اللجان الثابتة والمتحركة وتقديم حيواناتهم للتحصين، أو التواصل عبر الخط الساخن للخدمات البيطرية على الرقم (19561) لاية استفسارات أو بلاغات أو مساعدة ودعم.

ومن جانبه أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه وفقا لحملات التقصي الوبائي، بالمزارع والاسواق، كذلك التقارير الميدانية، قد كشفت عن استقرار الوضع الوبائي في مختلف المحافظات، ولم يتم رصد أي حالات مرضية جديدة أو بلاغات عن إصابات بالحمى القلاعية في المشروعات الحكومية أو الخاصة، نتيجة الاستجابة الفورية للتحصين
 

الحملة القومية لتحصين الماشية

ومن جانبه ،  تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا، حول جهود الحملة القومية لتحصين الماشية بالمحافظات، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تجاوز إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 1.2مليون رأس ماشية، بمختلف المحافظات، بواقع 2.4 مليون جرعة تحصين.

وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على وزير الزراعة، إلى أن جهود الوزارة استطاعت السيطرة على العترة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية "SAT 1"، من خلال عدد من الإجراءات الاستباقية الهامة، مؤكدا استمرار الحملة القومية الموسعة للتحصين في جميع محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي.

وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة،  فور تسجيل العترة الجديدة في يوليو الماضي، حيث تمكّن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية من عزل العترة والنجاح في إنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محليًا، مشيرا الى التزام مصر بالشفافية الدولية، حيث جرى الإعلان رسميًا عن عزل العترة وإنتاج اللقاح لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وشملت الإجراءات أيضا التي اتخذتها  الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملة قومية للتحصين شملت تنفيذ تحصين حلقي طارئ حول البؤرة المكتشفة وتفعيل إجراءات الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أعمال الترصد الوبائي والتوعية المجتمعية، حيث تم خلال الحملة الطارئة تحصين نحو 4 ملايين رأس من الماشية، ذلك فضلا عن الحملات الدورية التي يتم تنفيذها على مدار العام ثلاثة مرات، لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

اللحوم الماشية عترة جديدة متحور جديد

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

