النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية

أكد رامي عماد، مصمم أفلام حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن المقاطع التي تم عرضها خلال الافتتاح نجحت في نقل المشاهدين إلى الحقبة الفرعونية بأسلوب بصري مبهر، جمع بين الدقة التاريخية والتقنيات الحديثة.

وأوضح خلال استضافته بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من العمل كان إعادة إحياء تفاصيل الحياة على ضفاف النيل في العصور القديمة، بما يجعل المشاهد يعيش التجربة وكأنه في قلب التاريخ المصري، مشيرًا إلى أن اعتماد أدوات معاصرة في عرض الحقب التاريخية ساعد على تبسيط المعلومات وربطها بالوجدان المعاصر.

وتابع أن اختياره لتنفيذ هذا المشروع جاء بناءً على ثقة القائمين على الافتتاح وشركة "ميديا هب" برئاسة محمد سعدي، الذي أصر على إبراز القصة الخاصة باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد حسين عبدالرسول بطريقة واقعية ومؤثرة، مضيفا أن شركته "AR Films" ومقرها دبي تمتلك خبرة واسعة في إنتاج الأفلام والمواد البصرية الخاصة بالمشروعات التاريخية والثقافية، وقدمت سابقًا أعمالًا تناولت الحضارة المصرية القديمة بجودة نالت إعجاب المنظمين.

https://www.youtube.com/shorts/Bc0Q-7vAYwI