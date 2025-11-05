قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: مصر حريصة على تعميق علاقات التعاون مع الجزائر

علياء فوري

‎شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ممثلًا عن الحكومة المصرية في الاحتفالية التي أقامتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بمناسبة الذكرى ال71  للثورة التحريرية.

‎جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسفير محمد سفيان برّاح، سفير الجزائر بالقاهرة، وعدد من السفراء العرب والأجانب، والشخصيات العامة.

‎وخلال كلمته في الحفل، نقل المهندس محمد شيمي تحيات وتهاني الحكومة والشعب المصري إلى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تُجسّد أسمى معاني النضال والتضحية من أجل الحرية والاستقلال.

‎وأكد الوزير على عمق وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر والشعبين الشقيقين، التي كانت ولا تزال نموذجًا للأخوة العربية الصادقة ووحدة المصير، مشيرا إلى حرص مصر على تعميق علاقات التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعزز من التنمية المشتركة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

‎وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار، وللعلاقات بين البلدين مزيدًا من القوة والتطور.

الاحتفالية السياسية الجزائر الاقتصادية الديمقراطية

