مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025

الخضروات والفاكهه
الخضروات والفاكهه
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد متابعة يومية لحركة أسعار سوق الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025.

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس 6 من 18 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8.5 إلى 11.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 8.5 جنيهات للكيلو

الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 7 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 3 إلى 6 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البامية من 20 إلى 38 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

اليوسفي 7 إلي 15 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 7 إلى 15 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 16 إلى 26 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 32 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو

