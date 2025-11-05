قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
برلمان

ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون

كارما
كارما
معتز الخصوصي

تنظر المحكمة المختصة بالقاهرة ، اليوم محاكمة 3 طالبات مُتهمات بضرب الطالبة كارما داخل مدرسة في التجمع.

تفاصيل الواقعة 

قرّرت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ مشاجرة مدرسة كابيتال.

حاولت منعه من سرقة أرملة فأنهى حياتها.. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهليةحاولت منعه من سرقة أرملة فأنهى حياتها.. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهلية

وكشفت التحقيقات أن المتهمات ومن بينهن الطالبة راوية اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.

وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ضرب الطالبة كارما مدرسة التجمع مدرسة كابيتال

