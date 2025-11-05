قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي
يبدأ خلال أيام| الزراعة تستعد لموسم قمح استثنائي وسط ظواهر جوية حادة
فوز فيلم «المستعمرة» بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الإفريقي بإسبانيا
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد: نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون
لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل
مصرع 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين في إعصار الفلبين
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
حوادث

اليوم.. محاكمة 3 طالبات مُتهمات بضرب الطالبة «كارما» بالتجمع

مصطفي رجب

تنظر المحكمة المختصة بالقاهرة ، اليوم محاكمة 3 طالبات مُتهمات بضرب الطالبة كارما داخل مدرسة في التجمع.


تفاصيل الواقعة 

قرّرت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ مشاجرة مدرسة كابيتال.

حاولت منعه من سرقة أرملة فأنهى حياتها.. تشييع جثمان شهيد الشهامة بالدقهلية

وكشفت التحقيقات أن المتهمات ومن بينهن الطالبة راوية اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.


 وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.

المحكمة المختصة بالقاهرة محاكمة 3 طالبات ضرب الطالبة كارما

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تغطي الطرق.. وفرص أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

مستقبل وطن ببني سويف

آلاف المواطنين في ختام مؤتمر «مستقبل وطن بني سويف» الانتخابي لدعم القائمة الوطنية ومرشحي الفردي|صور

حماة الوطن ببني سويف

«حماة الوطن» ببني سويف يختتم حملته الانتخابية بمؤتمر جماهيري حاشد |شاهد

محافظ كفر الشيخ

مفتي الجمهورية ومحافظون يحتفلون بالعيد القومي لكفر الشيخ .. صور

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

