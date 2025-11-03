قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

محامي الطالبة كارما: نجهز لدعوى جديدة ضد إدارة مدرسة دولية

الطالبة كارما
الطالبة كارما
رامي المهدي

في تطور جديد لقضية الاعتداء التي هزت أروقة التعليم الدولي بالتجمع الخامس، أعلن دفاع الطالبة كارما، المجني عليها في واقعة الاعتداء داخل مدرسة بالتجمع، أنه يستعد لرفع دعوى قضائية جديدة ضد إدارة المدرسة، متهمًا إياها بـ«الإهمال الجسيم في حماية الطلاب داخل الحرم المدرسي».

وأوضح ربيع الخلايلي في تصريح لصدى البلد، أن الدعوى ستتضمن مطالبة بتعويض مادي كبير عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالطالبة، مؤكدًا أن تقرير الطب الشرعي أثبت إصابتها بعاهة مستديمة بنسبة 5% نتيجة اعتداء ثلاث طالبات عليها، تمت إحالة المتهمات منهن إلى المحاكمة الجنائية.

وأضاف أن إدارة المدرسة تقاعست عن التدخل الفوري لاحتواء الأزمة أو حماية الطالبة وقت وقوع الحادث، مضيفًا أنه سيتقدم بطلب رسمي لمنع المتهمات من السفر إلى حين انتهاء المحاكمة، لضمان تنفيذ أي أحكام قضائية محتملة.

وقررت جهات التحقيق، إحالة المتهمين بالتعدي على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع، للمحاكمة.

وتسلمت النيابة العامة التقرير الثاني من الطب الشرعي للطالبة كارما، وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قد قررت إخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كارما.

وقال محامي طالبة كارما صاحبة واقعة الاعتداء عليها داخل مدرسة في القاهرة الجديدة أنه تم عرض موكلتي اليوم على الطب الشرعي.

وأكد محامي طالبة التجمع، في تصريحات لصدى البلد، أنه حضر بصحبة الضحية ووالدها إلى مصلحة الطب الشرعي وتم الكشف على موكله وعمل أشعة اثبت وجود التواء في الأنف بسبب الاعتداء عليها على يد الطالبات داخل المدرسة.

وأوضح، أن التقرير المبدئي اثبت وجود تشوه في الأنف، موضحا، أن أسرة الطالبات المتهمات تواصلوا مع والد الطالبة كارما ولكن تم رفض التصالح.

اخر تطورات واقعة التعدي على طالبة التجمع
وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالطالبة "كارما"، الذي أكد الإصابات والكسور بالطالبة المعتدى عليها، وطلب الطب الشرعي إعادة عرض الطالبة للكشف من جديد بعد 3 أشهر.

طالب دفاع طالبة التجمع النيابة العامة بتحريك الدعوى ضد المدرسة الخاصة التي شهدت واقعة التعدي بسبب الإهمال الجسيم التي اقترفته المدرسة في حق الطالبة، موضحا أنه سيطالب بتعويض مادي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالطالبة المجني عليها.

وأكد والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابة، أنه لن يتنازل عن حق ابنته، خاصة بعد أن حاولت الطلبات المتهمات المساومة والتصالح مقابل التنازل عن اتهام نجلته أمام النيابة بالتعدى عليهن، مشيرا إلى أنه يثق فى عدالة النيابة والقضاء المصري.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيديو خناقة طالبات التجمع، الواقعة التي أثارت حالة واسعة من الجدل والتساؤل عن الجاني والمجني عليه في الواقعة.. فما القصة؟.

الطالبة كرما أحمد، البالغة من العمر 13 عامًا، تعرضت للاعتداء بالضرب من قبل ثلاث زميلات داخل ممر إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالتجمع الخامس.

وحسب التقرير الطبي، أصيبت كرمة بكسر في الأنف وكدمات متفرقة في الرأس، ما استدعى التدخل الطبي العاجل.

تحقيقات وفصل الطالبات من المدرسة
استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لأقوال أسرة الطالبة "كرمة"، التي تعرضت لاعتداء بالضرب على يد ثلاث طالبات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

وتقدم والد الطالبة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفاد خلاله بتعرض ابنته للاعتداء اللفظي والبدني من قبل ثلاث فتيات داخل المدرسة، حيث شمل الاعتداء استخدام ألفاظ خادشة للحياء.

التعليم الدولي الطالبة كارما التجمع

