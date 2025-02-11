انتهاء جلسة الكابنيت برئاسة نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل

كشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، عن انتهاء جلسة الكابنيت برئاسة بنيامن نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل، حسبما أفادت قناة "القاهرةي الإخبارية"، في نبأ عاجل.

طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان مرة أخرى. وزعمت القناة الـ"12″ العبرية أن إسرائيل "قدمت للأمريكيين أدلة على أن الجيش اللبناني لم يعالج انتهاكات حزب الله".

وذكرت القناة الإسرائيلية أن "إسرائيل تعتقد أن الأمريكيين سيسمحون بالتمديد لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود". وبحسب القناة، فإن إسرائيل تعتقد أن واشنطن قد توافق على تمديد وجودها في لبنان لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود وتعزيز نفوذه في المنطقة.