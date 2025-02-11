نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية دميرة

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، يرافقه السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشارة مها شاهين مستشار بوزارة الخارجية والهجرة والمشرف على المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، المبادرة الرئاسية التي تنظم قافلة طبية بقرية دميرة مركز طلخا بالتنسيق بين مديرية الصحة، وبمشاركة مؤسسة صناع الخير، عيادة الرمد (عنيك فى عنيا)، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية، مبادرة قلبك أمانة للكشف على أمراض القلب، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة إعتلال كلوي وأمراض مزمنة.

واستمع نائب محافظ الدقهلية لمطالب عدد من المواطنين المترددين على القافلة، ووجه على الفور بدراستها وسرعة حلها، وذلك بحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والأستاذ أيمن موسى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية، واللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، والدكتورة فاتن السوتري مدير الإدارة الصحية بمركز طلخا.

وأوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن القافلة قامت بالكشف 800 شخص ضمن المبادرات الرئاسية، و450 شخص تم الكشف عليهم في تخصصات مختلفة شملت الباطنة، والأطفال، والنساء وتحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء عمليات جراحية، بالإضافة إلى مساهمة مؤسسة صناع الخير بعيادة الرمد التي قامت بالكشف على وعلاج وعمل نظارات ل 400 شخص.