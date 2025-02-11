الاحتلال يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية.. تفاصيل

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية، موضحًا، أن الحالات التي تسافر للعلاج في الخارج هي الحالات الصعبة والخطرة ولا تجد لها علاجا في قطاع غزة، في ظل انهيار المنظومة الصحية إثر 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي.

وأضاف جبر في رسالة على الهواء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": «طبقا لبنود وقف إطلاق النار، تم الاتفاق على أن يتم سفر 200 مريض يوميا باتجاه مصر لتلقي العلاج في الخارج، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح لما يقرب من 50 جريحا ومريضا يوميا وأعداد أقل من ذلك على مدار الأيام الماضية».

وتابع: «في العادة، يتحجج الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل سفر المريض أو أحد المرافقين الموجودين معه هؤلاء المرضى، ويتم إبلاغهم إما في ساعات الصباح الأولى حين موعد سفرهم، أو قبل ذلك في ساعات متأخرة من الليل، ما يحول دون إتمام إجراءات السفر لهؤلاء المرضى، وبالتالي، يحكم عليهم بموت محقق في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة».

