تسبب مشكلات خطيرة.. إليك طرق الوقاية من التهابات الكلى

ترتبط التهابات الكلى بشكل وثيق بأمراض المثابة والمسالك البولية بجانب العادات غير الصحية على مدار اليوم.

الوقاية من التهابات الكلى

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” إليك أفضل طريقة للوقاية من التهابات الكلى هي الحفاظ على المثانة والإحليل خاليين من البكتيريا وذلك من خلال ما يلي:

شرب الكثير من السوائل والماء العادي هو الأفضل

الذهاب إلى الحمام بمجرد أن تشعر بالحاجة إلى ذلك، بدلاً من حبسه في داخلك

الذهاب إلى الحمام بعد ممارسة الجنس

المسح من الأمام إلى الخلف بعد الذهاب إلى الحمام

غسل الأعضاء التناسلية يوميًا، وقبل ممارسة الجنس إذا أمكن ذلك

علاج أي إمساك حيث يمكن أن يؤدي الإمساك إلى زيادة فرص إصابتك بالتهاب المسالك البولية مما يؤدي التهاب الكلى عند تكراره.

عدم استخدام الواقيات الذكرية المغطاة بمبيد النطاف إذا كنت معرضًا للإصابة بالتهابات المسالك البولية .