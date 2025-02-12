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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دولار و 50 جنيها
دولار و 50 جنيها
آية الجارحي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 12-2-2025، في ختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدم  خلالها أسعار صرف العملات مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار العديد من السلع والخدمات.


سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي سجل 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري وصل إلى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

 سعر صرف الدولار الان


سعر الدولار في بنك البركة بلغ  50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل سجل  50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.40 جنيه للشراء  50.50 جنيه للبيع. 


.سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول  50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه 

 


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مصر البنك الاهلي المصري سعر صرف الدولار الان

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