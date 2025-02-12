استقر سعر صرف الدينار الكويتي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الدينار الكويتي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار صرف العملات مقابل الجنيه.

أسعار الدينار الكويتي اليوم



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد 163.28 جنيه للشراء و163.65 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في إتش إس بي سي 163.24 جنيه للشراء و163.60 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية 163.23 جنيه للشراء و163.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي 163.20 جنيه للشراء و163.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 162.57 جنيه للشراء و163.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل 162.48 جنيه للشراء و163.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري 162.48 جنيه للشراء و163.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 162.42 جنيه للشراء و163.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 161.31 جنيه للشراء و163.59 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي سجل 160.06 جنيه للشراء و163.60 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي سجل 159.55 جنيه للشراء و163.42 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الأول 158.74 جنيه للشراء و163.54 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في تنمية الصادرات 158.38 جنيه للشراء و163.13 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 157.75 جنيه للشراء و163.13 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 157.31 جنيه للشراء و163.60 جنيه للبيع.