دونجا: جروس لم يقدم الإضافة للزمالك وزيزو مستواه متراجع

قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض لم يقدم الإضافة منذ توليه القيادة الفنية لافتاً إلى أن أداء الفريق متذبذب في الفترة الأخيرة.

أضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" جروس لم يقدم أي إضافة للفريق منذ توليه المسئولية".

تابع:" علامات استفهام على مستوى زيزو مع الزمالك ولا يقدم المستوى المعروف عنه في المباريات الأخيرة وهناك تراجع ملحوظ".

وواصل:" كذلك مستوي محمد عواد حارس مرمى الزمالك في الفترة الأخيرة متراجع وحسام عبد المجيد يقدم مستوي جيد مع الفريق الابيض".

واكمل:" من المبكر الحكم على مستوى أحمد الوافد الجديد للزمالك ولكن من الممكن أن يكون مهزوز بسبب بداياته مع نادي كبير مثل الزمالك ومحمد شحاتة لا يصلح لمركز الظهير الأيمن".

واستطرد:" محمود بن تايج من أفضل صفقات الزمالك وأطالب مسئولي النادي من تفعيل بند الشراء في عقده ووجهة نظري هو أفضل من فتوح الذي يبدو متأثراً بأزمة الحادثة".

وواصل:" عقود لاعبي إنبي مع الزمالك غريبة وأخرها زياد كمال الذي تسبب في ضياع مع يقرب من 30 مليون جنيه على النادي الأبيض" .