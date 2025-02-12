بشير التابعي يكشف أسباب تغيير مسمى منصب محمد رمضان في الأهلي

كشف بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرفض تواجد محمد رمضان، ضمن الجهاز الفني للفريق.

وقال “التابعي”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": أن رفض كولر وضع إدارة الأهلي في موقف محرج وهو ما ترتب عليه تغيير مسمى منصب محمد رمضان من مدير الكرة للمدير الرياضي".

وعلى جانبآخر أضاف التابعي أنه يفضل استمرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم.

وتابع:"ليس من المعقول خروج تصريحات وأنباء عن التفاوض مع ميكالي والزمالك مرتبط بمباراة هامة أمام الأهلي وهذا لا يصح".



