3 أرقام قياسية لإمام عاشور بعد فوز الأهلي على غزل المحلة

قاد إمام عاشور فريقه النادي الأهلي لفوز مهم على منافسه غزل المحلة بعد تسجيله الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدف الأهلي من تسديدة قوية لـ إمام عاشور في الدقيقة 56 من عمر المباراة، وذلك بعد تهيئة الكرة من قفشة لإمام عاشور الذي رفض الاحتفال بهدفه في شباك فريقه السابق.

وحقق إمام عاشور عددا من الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك فريق السابق غزل المحلة.

أرقام قياسية لإمام عاشور

وعزز إمام عاشور صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري بفارق هدفين عن عمرو ناصر، لاعب فاركو، وناصر منسي، مهاجم الزمالك.

ويعد إمام عاشور أكثر لاعب مساهمة تهديفية في الدوري المصري بعدما سجل 10 أهداف بواقع تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين وهو أول لاعب يصل لهذا المعدل.

كما حقق إمام عاشور رقما شخصيا حينما وصل لـ 8 أهداف في الموسم الحالي مساويا عدد أهدافه في الموسم الماضي ولكن خلال 26 مباراة.