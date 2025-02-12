حصول برنامجين بصيدلة الإسكندرية على الاعتماد الدولى الأمريكي

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، منتسبى كلية الصيدلة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حصول برنامجي فارم دى وفارم دى- صيدلة إكلينيكية، على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكي للتعليم الصيدلى، التى تعد من أهم جهات الاعتماد الدولى فى مجال الصيدلة.

وقدمت الدكتورة حنان جويلى عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة على تقديم كل سبل الدعم والمساندة، كما قدمت الشكر لفريق العمل بالكلية على الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز، والذى يؤكد وسعى الكلية الدائم لتقديم الأفضل لطلابها ومنتسبيها، وإلتزام الجامعة والكلية الراسخ بالإرتقاء بمستوى التعليم وتقديم برامج أكاديمية بمعايير عالمية.