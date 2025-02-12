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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يشارك طلاب الشهيد طيار رفعت البرعي الصناعية طابور الصباح

مدير تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة الشهيد طيار
مدير تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة الشهيد طيار
محمد الغزاوى

شارك طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، طلاب مدرسة الشهيد طيار رفعت البرعي الثانوية الصناعية العسكرية بنين، فعاليات الطابور الصباحي ومراسم تحية العلم، فى إطار المتابعات اليومية لمختلف مدارس الإدارات التعليمية.

واستمع مدير مديرية التربية والتعليم لفقرات الإذاعة المدرسية وتحدث مع الطلاب محفزا إياهم بضرورة الاهتمام بالحضور اليومى للاستفادة الكاملة من الكوادر التعليمية بالمدرسة إلى جانب تنفيذ تعليمات وتوجيهات القائد العسكري للمدرسة التى تهدف إلى تعويدهم على الانظباط والالتزام وغرس قيم الولاء والإنتماء للوطن.

وتفقد الغرباوي رفقة  سلامة حسن مدير المدرسة التى تضم ١٧ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٥٩٢ طالب ورش المدرسة البالغ عددها ٣ ورش لتخصصات التركيبات والكهرباء والتبريد والتكييف واستمع لشرح معلميها مثنيا على التجهيزات الفنية بالمدرسة موجها الطلاب بأخذ كافة احتياطات السلامة المهنية للحفاظ على سلامتهم.

جاء ذلك بحضور  أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني و عزيزة رفعت مدير عام إدارة شمال التعليمية والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

بورسعيد التعليم الفني التربية و التعليم

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