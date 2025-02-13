الأسواق الأوروبية ترتفع وسط ترقب لأحدث بيانات التضخم الأمريكية

افتتحت الأسواق الأوروبية تداولاتها امس الأربعاء على ارتفاع، بينما يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية أحدث بيانات التضخم في أميركا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.24% إلى 548.45 نقطة، حيث سجلت جميع البورصات الكبرى تقريباً مكاسب، إلى جانب معظم القطاعات. وقادت أسهم الأغذية والمشروبات المكاسب بارتفاع 1.06%، في حين تراجعت أسهم النفط والغاز بنسبة 0.62%.

واستقر مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة عند 8,779.10 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.16% إلى 22,703.93 نقطة.

وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.22% إلى 8,044.57 نقطة.

وقفزت أسهم شركة هاينكن الهولندية بنسبة 12%، ما دفع إلى تعليق التداول عليها لفترة وجيزة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة فاقت التوقعات في أرباحها التشغيلية، إلى جانب إطلاق برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار يورو (1.55 مليار دولار). وارتفع السهم بنسبة 11.83% بحلول الساعة 08:11 صباحاً بتوقيت لندن.

وأدت النتائج الإيجابية إلى ارتفاع أسهم شركات المشروبات الأخرى، حيث صعدت أسهم AB InBev البلجيكية بنسبة 5%، بينما ارتفعت أسهم كارلسبرغ الدنماركية بنسبة 2.87%.